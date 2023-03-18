Canlı yayında milyonlarca lira bağış sözü vermişlerdi! Yardım paralarını yatırmayanlar ifşa edilecek

Depremzede vatandaşlar için düzenlenen “Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasına taahhüt ettiği rakamı yatırmayan kişiler ifşa edilecek.

Melahat Ersoy
Editör
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Canlı yayında milyonlarca lira bağış sözü vermişlerdi! Yardım paralarını yatırmayanlar ifşa edilecek

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için 15 Şubat günü Show TV, Star TV, FOX TV, ATV, Kanal D, Kanal 7, TRT ve TV8 kanalında “Türkiye Tek Yürek” isimli kampanya düzenlenmişti.

Kampanya kapsamında yayına bağlanan iş insanları milyonlarca lira bağış yapacağını ifade etmiş, toplanan rakam 115 milyar TL’yi geçmişti. Ancak, kampanyanın üzerinden haftalar geçmesine rağmen taahhüt edilen rakamın sadece 74 milyar 200 milyon lirası AFAD’ın hesabına yatırıldı.

Canlı yayında milyonlarca lira bağış sözü vermişlerdi! Yardım paralarını yatırmayanlar ifşa edilecek

ÇEŞİTLİ BAHANELER ÖNE SÜRDÜLER

Hürriyet’in haberine göre AFAD, yardım sözü vermesine karşın söylediği rakamı yatırmayan kişilerle iletişime geçti. Ulaşılan bu kişiler “Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum”, “Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım” ve “Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım” gibi gerekçeler sundukları öğrenildi.

HEPSİ İFŞA EDİLECEK

AFAD’ın bağışlarını yapmayan kişi ve kuruluşların listesini yayınlayacağı, böylece söz verip ödeme yapmayanların “İFŞA” edileceği belirtildi.

Canlı yayında milyonlarca lira bağış sözü vermişlerdi! Yardım paralarını yatırmayanlar ifşa edilecek

YARDIMLAR NEREDE KULLANILDI?

Öte yandan AFAD yetkilileri, kampanya kapsamında toplanan yardım paralarının büyük bölümünün yurtiçi ve dışından depremzedelerin barınmaları için konteyner, çadır alımı ve bunların kurulmasında, altyapı çalışmalarında kullanıldığının bilgisini verdi. Ayrıca gıda, insani ihtiyaçlar da alınarak bölgeye gönderildi.

GECEYE DAMGA VURMUŞTU

Diğer yandan yardım gecesinde 50 milyar TL bağışladığı söylenen ancak rakamın 50 bin TL olduğu ortaya çıkan Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras söz verdiği rakamı daha sonra artırarak 120 bin lira bağış yaptı. Bağış miktarı AFAD hesabına aktarıldı.

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