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Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Serenay Sarıkaya Sadakatsiz'e mi geliyor?

Cansu Dere Dadakatsiz'den ayrılıyor mu? Serenay Sarıkaya Sadakatsiz'e mi geliyor? Başladığı günden bu yana her Çarşamba günü izleyicileri Kanal D ekranlarına kilitlemeyi başaran Sadakatsiz dizi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada dolanan iddiaya göre Cansu Dere'nin diziden ayrılacağı konuşuluyor. Yerine ise bomba bir isim geliyor. İşte detaylar...

Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Serenay Sarıkaya Sadakatsiz'e mi geliyor?

Başrollerini Caner Cindoruk ile Cansu Dere'nin birlikte paylaştığı Sadakatsiz dizisine flaş bir ismin transfer olacağı konuşuluyor. İddiaya göre dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere diziden ayrılacak. Yerine gelecek isim bile belli oldu. Peki iddiaların aslı var mı? Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?

CANSU DERE SADAKATSİZ'DEN AYRILIYOR MU?

Sadakatsiz dizisinin uyandığı Doctor Foster'da Derin karakteri bir süreden sonra diziden ayrılıyor. Sadakatsiz'de de Derin'in diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Ancak Sadakatsiz'in Derin'i yani Melis Sezen'in diziden çıkıp çıkmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 

Öte yandan Cansu Dere'nin dizinin iki senaristini Instagram’da takipten çıkması dikkat çekti. 

Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Serenay Sarıkaya Sadakatsiz'e mi geliyor?

SERENAY SARIKAYA SADAKATSİZ'E Mİ GELİYOR?

Sadakatsiz'de Cansu Dere ve ya Melis Sezen'in yerine Serenay Sarıkaya'nın diziye dahil olacağı konuşuluyor. 

Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Serenay Sarıkaya Sadakatsiz'e mi geliyor?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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