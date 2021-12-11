Cansu Karaca yeteneğiyle kendisine hayran bıraktı! Hazal Kaya kayıtsız kalamadı! "Beni bul"

Youtube'da 'Anlatanadam ile Kolay mı Zor mu' adlı programa katılan Cansu Karaca adlı bir yarışmacının yaptığı taklitler sosyal medyanın en çok ilgi çeken paylaşımlarından oldu.

Bu yeteneğe kayıtsız kalamayan Hazal Kaya, son olarak instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri çekti.

Karaca’nın taklidine çok güldüğünü gösteren oyuncu, “Beni bul, helal olsun sana be!” sözleriyle destek verdi. Cansu Karaca, Hazal Kaya ile birlikte Serenay Sarıkaya ve Meryem Uzerli’nin de taklitlerini o kadar başarıyla yapıyordu ki gören duyan herkesi de kendisine hayran bıraktı.

Sarıkaya'nın, magazin muhabirleriyle konuştuğu anları taklit eden konuk, mimikleri ve ses tonunun benzerliğiyle, görenleri hayran bıraktı.

Cansu Karaca, hem Hazal Kaya’ya hem de hayranlarına ayrıca teşekkür etti.