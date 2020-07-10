Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil bebek için geri sayıma başladı

Aşkları ve düzgün giden evlilikleri ile örnek gösterilen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çifti şimdilerde bebek heyecanı ile gün sayıyor. Sık sık sosyal medya hesabı üzerinden karnı burnunda paylaşımlar yapan güzel oyuncu Cansu Tosun her paylaşımında güzelliği ve sevimliliği ile binlerce beğeni aldı. Geçtiğimiz gün ise Kuruçeşme'de görüntülenen çift doğuma çok kısa bir süre kaldığını açıkladı.

Önümüzdeki günlerde oğlu Marsel'i kucağına alacak olan oyuncu Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil Kuruçeşme'de görüntülendi. Cansu Tosun "Rahat ve güzel bir hamilelik süreci geçiriyorum. Hiç zorlanmadım. Oğlumuz Marsel bu hafta doğacak" dedi.

Vartolu Sadettin karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Çukur dizisinde de çekimlerin Ağustos ayında başlayacağını anlattı.

Maskelerini takan ünlü çift, röportaj sırasında da muhabirlerle mesafeye dikkat etti. Erkan Kolçak Köstendil’in saçlarının bir hayli uzadığı da dikkat çekti.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çifti 11 Ağustos 2018 yılında dünya evine girdi.

Şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift bir erkek bebek bekliyor.