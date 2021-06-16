Çantasında bulunan para, iş kadınının sonu oldu!

İstanbul Ataşehir’de bulunan SAS Holding’in yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (40), dün sabah şirket çalışanı ile birlikte bankaya giderek 3.3 milyon lira çekti. Koçan, parayı yanındaki çantaya aktardı. Cipiyle sabah saatlerinde Küçükbakkalköy’deki holding binasına gelen Sibel Koçan’ın yanına, maskeli 3 kişinin bulunduğu bir araç yanaştı. Aracın içerisinde bulunan iki kişi aşağı inerek çantayı almaya çalıştı. Sibel Koçan elinde tuttuğu çantayı vermemek için direnirken, çalışanın da olaya girmesiyle arbede yaşandı.

BAŞINDAN VURULDU!

Gaspçılara direnen Sibel Koçan'ı maskeli magandalardan biri tabancayla başından vurdu. Gaspçılar işkadınını vurduktan sonra çantayı alıp kaçtı. Olay yerine ekipler geldi, Koçan kurtarılamadı, hayatını kaybetti.

ARADAKİ BAĞLANTI NE?

Polisin çalışması sürerken, Sibel Koçan’ın eski eşi ve aynı zamanda iş arkadaşı olan Süleyman Aydın Ataşehirde bir rezidansın 32’nci katından kendini atarak yaşamına son verdi. Polis her iki olayın bağlantısını çözebilmek için çalışmalara başladı.