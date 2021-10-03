Çapa ne demek, TDK'ya göre Çapa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çapa ne demek? Çapa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çapa kelimesi. Peki çapa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çapa nedir, çapa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇAPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çapa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çapa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı kazı aracı

- Çapalama işi



ÇAPA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hiç keser, çapa elinden düşmüyordu, yeri kazıyor kazıyordu.



ÇAPA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kör çapa

