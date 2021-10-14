Çapaçulcu ne demek, TDK'ya göre Çapaçulcu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çapaçulcu ne demek? Çapaçulcu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çapaçulcu kelimesi. Peki çapaçulcu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çapaçulcu nedir, çapaçulcu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇAPAÇULCU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çapaçulcu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çapaçulcu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Serseri, başıboş kimse

