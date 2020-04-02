'Çapa'da 3 profesör koronavirüs nedeniyle vefat etti' iddiası ile ilgili açıklama

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek, Twitter'da ve televizyon programlarında "Çapa'da 3 profesör Kovid-19'dan vefat etti" gibi anlamsız iddialar yapıldığını, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

3 PROFESÖRÜN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Profesör Doktor Tufan Tükek, bu iddiaların gerçek olmadığını birçok kez söylediklerini belirtti ve "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.