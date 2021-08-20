Çaresizliğin en acı hali! Afganlar evlatlarını askerlere fırlattı!

AlArabiya’da paylaşılan video görüntülerinde, birçok Afgan’ın ülkeden kaçmak ümidiyle uçak facialarından sonra, örülü bir duvarın üzerinden atlayarak gitmeye çalıştıkları görüldü. Bir bebek, Amerikan askerine fırlatıldı. O anlar “Afgan vatandaşlar, Kabil Havalimanı’nda dikenli tel üzerinden çocuklarını Amerikan askerlerine, seyahat etmelerini ümit ederek fırlattı.” cümleleriyle sosyal medya ve basında yer aldı.

مواطنون أفغان يلقون أطفالهم الرضع لجنود أميركيين من خلال الأسلاك الشائكة في مطار #كابل أملا بالسماح لهم بالسفر خارج #أفغانستان بعد سيطرة حركة #طالبان عليها#العربية pic.twitter.com/nvoH2g2Rrv — العربية (@AlArabiya) August 19, 2021

Afgan vatandaşların içler acısı görüntüleri dünyada ses getirdi. Paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından "çaresizliğin resmi" olarak adlandırıldı.