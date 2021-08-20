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  3. Çaresizliğin en acı hali! Afganlar evlatlarını askerlere fırlattı!

Çaresizliğin en acı hali! Afganlar evlatlarını askerlere fırlattı!

Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından Afgan vatandaşlar ülkelerinden ayrılmak için havaalanlarına akın ediyor. Uçakların kanatlarına tutunarak kaçmaya çalışan Afganların ardından, bebeklerini Amerikan askerlerine duvarın üzerinden fırlatan vatandaşlar kameralara takıldı.

Çaresizliğin en acı hali! Afganlar evlatlarını askerlere fırlattı!

AlArabiya’da paylaşılan video görüntülerinde, birçok Afgan’ın ülkeden kaçmak ümidiyle uçak facialarından sonra, örülü bir duvarın üzerinden atlayarak gitmeye çalıştıkları görüldü. Bir bebek, Amerikan askerine fırlatıldı. O anlar “Afgan vatandaşlar, Kabil Havalimanı’nda dikenli tel üzerinden çocuklarını Amerikan askerlerine, seyahat etmelerini ümit ederek fırlattı.” cümleleriyle sosyal medya ve basında yer aldı.

 

Afgan vatandaşların içler acısı görüntüleri dünyada ses getirdi. Paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından "çaresizliğin resmi" olarak adlandırıldı.

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