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Cari Ücret ne demek, TDK'ya göre Cari Ücret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cari Ücret kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cari Ücret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cari Ücret nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cari Ücret kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cari Ücret ne demek, TDK'ya göre Cari Ücret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cari ücret ne demek? Cari ücret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cari ücret kelimesi. Peki cari ücret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cari ücret nedir, cari ücret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

CARİ ÜCRET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cari ücret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cari ücret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İş gücü piyasasında iş gücünün, arz ve talebe göre belirlenen fiyatı

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