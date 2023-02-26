Carl Kiidjarv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Kiidjarv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Kiidjarv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carl Kiidjarv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carl Kiidjarv 5 Aralık 2001 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Carl Kaiser Kiidjärv şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carl Kiidjarv Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Carl Kiidjarv'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Carl Kiidjarv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carl Kiidjarv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carl Kiidjarv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carl Kiidjarv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Tammeka U17

1 Ocak 2018 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2019 yılında JK Tammeka

27 Temmuz 2021 yılında Nomme United

31 Aralık 2021 yılında JK Tammeka

Carl Kiidjarv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carl Kiidjarv şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Carl Kiidjarv Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JK Tammeka

Estonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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