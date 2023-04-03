Carlos Mangada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Mangada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Mangada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Mangada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Mangada 19 Şubat 2001 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Mangada Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Mangada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Carlos Mangada, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Mangada'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Mangada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Mangada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Mangada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Mangada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Roda U19

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında FC Villarreal C

21 Temmuz 2021 yılında RCD Espanyol B

Carlos Mangada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Mangada şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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