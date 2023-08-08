Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!

Vatandaşın en büyük problemi ASAL Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasıyla gözler önüne serildi. Batandaşlar, ülkenin en büyük sorunu olarak ekonomi ve hayat pahalılığını işaret ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan derinden etkilenen Türkiye’de yüksek enflasyon, kur dengesizliği gibi etkenler toplumun bütün katmanlarında hissediliyor. Vatandaşların en öncelikli problemi olarak ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı gösteriliyor. Kamuoyu araştırmalarına da yansıyan bu gerçek, son olarak ASAL Araştırma’nın anketinde görüldü.

“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna büyük çoğunluk aynı cevabı verirken, “Sorunu hangi parti çözer” suali de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan sarsılmaz güveni yansıttı.

EN ÖNEMLİ SORUN “EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI”

ASAL Araştırma Şirketi tarafından 14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında 26 şehirde 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette seçmenlere, “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi.

Herhangi bir cevap şıkkı verilmeksizin, açık uçlu olarak sorulan soruya en yüksek oranda “ekonomi ve hayat pahalılığı” karşılığı verildi.

İşte anket sonuçları:

Ekonomi ve hayat pahalılığı: Yüzde 68.6

İşsizlik: Yüzde 5.2

“Her şey sorun”: Yüzde 4.7

Mülteciler: Yüzde 3.5

Eğitim: Yüzde 2.4

Adalet: Yüzde 2.1

Kentsel Dönüşüm: Yüzde 1.7

Sağlık: Yüzde 1.2

Asayiş/güvenlik: Yüzde 0.9

Tarım: Yüzde 0.9

Sorun yok: Yüzde 1.4

DİĞER: Yüzde 2.3

VATANDAŞ ÇÖZÜM AK PARTİ DİYOR

Ankete katılanlara ikinci soru olarak “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?” sorusu yöneltildi.

Ekonomi ve hayat pahalılığı problemini çözebilecek partinin AK Parti olduğunu belirten seçmenlerin en fazla ikinci cevabı ise ‘hiçbiri’ oldu. Yani ekonomik problemlerin çözümünde AK Parti muhalefetsiz çıktı…

İşte o cevaplar:

AK Parti çözer: Yüzde 27.9

Hiçbiri çözemez: Yüzde 26.7

CHP çözer: Yüzde 18.8

İyi Parti çözer: Yüzde 6.0

HDP çözer: Yüzde 4.9

MHP çözer: Yüzde 4.7

Diğer partiler çözer: Yüzde 3.8

0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
Endemik türümüz, Anadolu yaban koyunu sayısı hızla artıyor
Endemik türümüz, Anadolu yaban koyunu sayısı hızla artıyor
Antalya’da karavanlara zabıta operasyonu!
Antalya’da karavanlara zabıta operasyonu!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Son Haberler
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor
Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Yüksek aidatlara özel yasa yolda
Yüksek aidatlara özel yasa yolda
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Çok Okunanlar
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Kira artış fiyatlarında rekor Trabzon'da! Yüzde 300'ü buldu
Kira artış fiyatlarında rekor Trabzon'da! Yüzde 300'ü buldu
Güneydoğu kavrulacak: Sıcaklık 6 ila 10 derece artacak
Güneydoğu kavrulacak: Sıcaklık 6 ila 10 derece artacak
Yorumlananlar
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!