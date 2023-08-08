Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan derinden etkilenen Türkiye’de yüksek enflasyon, kur dengesizliği gibi etkenler toplumun bütün katmanlarında hissediliyor. Vatandaşların en öncelikli problemi olarak ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı gösteriliyor. Kamuoyu araştırmalarına da yansıyan bu gerçek, son olarak ASAL Araştırma’nın anketinde görüldü.

“Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusuna büyük çoğunluk aynı cevabı verirken, “Sorunu hangi parti çözer” suali de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan sarsılmaz güveni yansıttı.

EN ÖNEMLİ SORUN “EKONOMİ VE HAYAT PAHALILIĞI”

ASAL Araştırma Şirketi tarafından 14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında 26 şehirde 2 bin 520 kişiyle yapılan ankette seçmenlere, “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi.

Herhangi bir cevap şıkkı verilmeksizin, açık uçlu olarak sorulan soruya en yüksek oranda “ekonomi ve hayat pahalılığı” karşılığı verildi.

İşte anket sonuçları:

Ekonomi ve hayat pahalılığı: Yüzde 68.6

İşsizlik: Yüzde 5.2

“Her şey sorun”: Yüzde 4.7

Mülteciler: Yüzde 3.5

Eğitim: Yüzde 2.4

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Adalet: Yüzde 2.1

Kentsel Dönüşüm: Yüzde 1.7

Sağlık: Yüzde 1.2

Asayiş/güvenlik: Yüzde 0.9

Tarım: Yüzde 0.9

Sorun yok: Yüzde 1.4

DİĞER: Yüzde 2.3

VATANDAŞ ÇÖZÜM AK PARTİ DİYOR

Ankete katılanlara ikinci soru olarak “Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?” sorusu yöneltildi.

Ekonomi ve hayat pahalılığı problemini çözebilecek partinin AK Parti olduğunu belirten seçmenlerin en fazla ikinci cevabı ise ‘hiçbiri’ oldu. Yani ekonomik problemlerin çözümünde AK Parti muhalefetsiz çıktı…

İşte o cevaplar:

AK Parti çözer: Yüzde 27.9

Hiçbiri çözemez: Yüzde 26.7

CHP çözer: Yüzde 18.8

İyi Parti çözer: Yüzde 6.0

HDP çözer: Yüzde 4.9

MHP çözer: Yüzde 4.7

Diğer partiler çözer: Yüzde 3.8