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  3. Çarpıcı iddia! Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönme için Juventus'tan ayrılacak

Çarpıcı iddia! Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönme için Juventus'tan ayrılacak

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiaono Ronaldo'nun eski takımı Real Madrid'in teklif yapması durumunda Madrid'e dönmeye istekli olduğu iddia edildi.

Çarpıcı iddia! Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönme için Juventus'tan ayrılacak

Porto'ya elenmesiyle Şampiyonlar Ligi serüveni erken biten Juventus'ta Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun geleceği de konuşulmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hedefiyle kadroya katılan oyuncu Çeyrek finalin ilerisini göremedi. Juventus'ta kazandığı maaşın da fazla olması Torino ekibini zorlarken bu gelişmeler üzerine transfer dedikoduları  konuşulmaya başlandı. 

JUVE BAŞKANI KALACAĞINI AÇIKLADI 

Sports Mole'de yer alan habere göre Ronaldo'nun eski takımı Manchester United ve Real Madrid'in Portekizli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Öte yandan Juve başkanı Fabio Paratici geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ronaldo'nun  2021-22 sezonunda da Torino'da kalacağını doğruladı.

Öte yandan transfer iddiaları hakkında konuşan Juventus Sportif Direktörü Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo'nun takımdaki geleceğine ilişkin olarak," Cristiano Ronaldo önümüzdeki sezon Juventus'ta kalacak" dedi. 

Çarpıcı iddia! Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönme için Juventus'tan ayrılacak

JUVENTUS'TA İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Ancak Marca'da yer alan habere göre Ronaldo, Şampiyonlar Ligini kazanmak için Juventus'a geldi. İşler bu şekilde ilerlemediğinden, Ronaldo'nun İspanya'nın başkentine dönüşe açık olduğu kaydedildi.

Cristiano Ronaldo bu sezon Andrea Pirlo döneminde çıktığı 34 maçta 30 gol attı. Ayrıca son günlerde Pirlo'nun geleceği de kulüp içinde konuşulmaya başlandı.

Çarpıcı iddia! Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e dönme için Juventus'tan ayrılacak

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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