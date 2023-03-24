Çarpıcı raporda kritik detaylar! İstanbul'un o ilçesi için 7.5'lik deprem senaryosu

Kadıköy Belediyesi tarafından tarafından ilçedeki deprem riskine karşı hazırlanan raporda 7.5 büyüklüğündeki bir depremde 3 bin 139 yapının orta ve üstü seviyede hasar görmesi öngörülüyor. Üç mahallede de tsunami riski bulunuyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Çarpıcı raporda kritik detaylar! İstanbul'un o ilçesi için 7.5'lik deprem senaryosu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası gözler İstanbul'da beklenen olası depreme çevrildi. Bu konuda hazırlanan raporlardaki detaylar beklenen hasarın boyutunu gözler önüne seriyor. Bu kapsamda Milliyet'in haberine göre Kadıköy Belediyesi tarafından hazırlanan “Mevcut Durum 2030” başlıklı raporda kentte deprem riskine yönelik saptamalar yer verildi.

Sıvılaşma açısından yerleşimin riskli olduğu alanların ilçede yüzde 16'lık bir kısmı oluşturduğu ve ciddi risk taşıyan bu alanlardaki bina sayısının toplam bina stoğunun yüzde 12.1’i olan 3 bin 318 adet konuta denk geldiğinin belirtiliyor.

BİNALARIN DURUMU

7.5 büyüklüğündeki depreme göre oluşturulan raporda şu tespitler yapıldı:
“Kadıköy’deki binaların yüzde 27’sinin hafif, yüzde 10’unun orta, yüzde 2’sinin ağır ve yüzde 1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Olası 7.5’lik bir depremde Kadıköy’deki binaların ortalama yüzde 13’üne denk gelen 3 bin 139 yapı orta ve üstü seviyede hasar görmesi öngörülmektedir.
Deprem sonrası ilçede yaklaşık 13 bin 585 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 40 bin 755 kişinin acil barınma ihtiyacı olacaktır.”

TSUNAMİ RİSKİ OLAN MAHALLELER

Raporda 7.5’lik deprem seneryosunda tusunami riski bulunan 3 mahallenin isimleri verilerek şunlar kaydedildi: “Değerlendirme sonuçlarına göre alansal olarak en yüksek su basma 44 bin 900 metrekare ile Fenerbahçe Mahallesi’nde gözlenmiştir. Bu mahalleyi Caddebostan ve Bostancı mahalleleri takip etmektedir.”

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