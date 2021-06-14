Çarpmanın etkisiyle yola savruldular! İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüleri çarpmanın etkisiyle savrulurken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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İzmir'in Tire ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri ağır yaralandı. Mehmet Özdal yönetimindeki 35 ARY 819 plakalı motosiklet, Karacaali Caddesi'nde Barış Arslan'ın kullandığı 35 AIB 915 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan sürücüler 112 Acil Servisi ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdal ve Arslan'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. KAYNAK: Anadolu Ajansı kazaizmir