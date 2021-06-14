SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşılamada dev adım: Bugün 750 bin kişi aşı olacak!Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatlarıNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Haziran 2021 Pazartesi | Yay burcu, kendi dertlerinize odaklanmalısınız!Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybettiAltın fiyatları güne düşüşe başladı! 14 Haziran 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları14 Haziran Pazartesi BEDAŞ - AYEDAŞ! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?Gözler kritik görüşmede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden bir araya geliyor! İşte ana gündem maddeleri...Bir bu eksikti! Müsilaj sorunundan sonra şimdi de Sargassum tehlikesi14 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıResmi Gazete'de bugün (14.06.2021) | 14 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çarpmanın etkisiyle yola savruldular! İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Çarpmanın etkisiyle yola savruldular! İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüleri çarpmanın etkisiyle savrulurken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savruldular! İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri ağır yaralandı. Mehmet Özdal yönetimindeki 35 ARY 819 plakalı motosiklet, Karacaali Caddesi'nde Barış Arslan'ın kullandığı 35 AIB 915 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan sürücüler 112 Acil Servisi ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdal ve Arslan'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Çarpmanın etkisiyle yola savruldular! İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Çarpmanın etkisiyle yola savruldular! İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Çarpmanın etkisiyle yola savruldular! İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT