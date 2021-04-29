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  3. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bartın'da hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın çarptığı motor sürücüsünün çarpışmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendiği ve hafif ticari araç sürücüsünün ise kazadan sonra büyük panik yaşadığı görüldü.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Bartın'da 3 nolu çevre yolunda meydana gelen kazada 2702 plakalı motosiklet sürücüsü M.Ç. sağ şeritten sol şeride geçiş yapıp orta refüjde yer alan yaya geçidinden karşı şeride geçmek için durdu. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan H.S.Ö. yönetimindeki 67 LK 767 plakalı Ford marka hafif ticari araç duramayarak motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpışmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. 112 ekiplerince ilk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAZANIN ARDINDAN PANİĞE KAPILDI

Feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın çarptığı motor sürücüsünün çarpışmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendiği ve hafif ticari araç sürücüsünün ise kazadan sonra büyük panik yaşadığı görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi! Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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