Çarptığı kişi ölünce "Salın beni, katil oldum" diyerek ağladı

Dün gece saatlerinde Antalya Kepez'de meydana gelen kazada Görkem S. Ş.'nin kullandığı otomobil Serdar Başak'ın kullandığı motosiklete çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürüsünün çarptığı motosiklette bulunan Serdar Başak ve kız arkadaşı Zozan Güzel yola savruldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zozan Güzel hayatını kaybetti. Yaralı Serdar Başak ise hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından otomobil sürücüsü Görkem S. Ş. "Salın beni, katil oldum." diyerek ağladı. Sürücü tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yaralı Serdar Başak'ın babası Murat Başak emniyet ekiplerine verdiği ifade de, "Havalimanındaydım, onlarla avmde buluştuk. Oğlum kız arkadaşını bırakıp eve geçecekti. Yolda gelirken kaza gerçekleşti. Araba gelip onlara çarptı. Motor sürüklenirken yanmaya başlamış . 100 metre sürüklenmiş." şeklinde konuştu.