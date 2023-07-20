Çarşaflı genç kıza sözlü saldıra da bulunan kadına bir tepki de Bergüzel Korel’den: Bende sizden tiksiniyorum

Aldığı bir kararla uzun süredir Londra’da yaşan dizilerin aranan yüzü güzel oyuncu Bergüzel Korel, geçtiğimiz günlerde otobüste yaşanan bir olaya karşı görüşlerini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere otobüste yolculuk eden bir kadın, yine aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden." diye bağırmıştı.

Diğer yolcuların genç çarşaflı kadına destek olup, kendisine bağıran kadına özür diletmişti. Tepki çeken o anlar ise farklı bir yolcu tarafından kaydedilip sosyal medyada yayınlanmıştı. Yayınlanan videoya yaşlısından gencine binlerce kişinin tepkisini ortaya koymuştu.

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"Ben de senin gibilerden tiksiniyorum"

Güzel oyuncu Bergüzel Korel’de izlediği onlar karşısında kendini tutamayarak bir açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Korel, "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz." diyerek tepkisi belli etti.

