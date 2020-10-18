Çatı Katı Aşk bitiyor mu? Final mi yapıyor? Baş rollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz yer aldığı Çatı Katı Aşk sezonun tutunamayan dizileri arasına girdi. Mia Yapım yapımcılığında yayınlanan dizinin final yapacağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Peki Çatı Katı Aşk bitiyor mu? Final mi yapıyor? Çatı Katı Aşk bitecek mi? Çatı Katı Aşk final ne zaman?

ÇATI KATI AŞK BİTİYOR MU?

Çatı Katı Aşk yayın gününü değiştirerek Cumartesi gününe alınmıştı. Temmuz ayı itibariyle izleyici karşısına çıkan Çatı Katı Aşk ne yazık ki istediği reytingleri bulamayınca final kararı aldı.

ÇATI KATI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Mia Yapım yapımcılığında yayınlanan dizinin önümüzdeli hafta yayınlanacak 16. bölüm ile ekranlara veda edeceği öğrenildi.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 15. Bölümünde Ateş ve Şirin'in başı mafya ile derde giriyor!

Şirin'e bir arkadaşından telefon gelir. Kendi yerine pansuman yapması için bir yere gitmesini ister. Şirin mecbur kalır ve söylenen yere gitmeye karar verir. Gideceği sırada Ateş ile karşılaşır. Ateş, başını bir belaya sokmaması için onu arabasıyla söylenen adrese götürür. Bu sırada yanlarına yanaşan minibüsten kötü görünümlü birileri iner. Silah zoruyla onları başka bir adrese götürürler. Bu adreste ise, bir mafya babası vurulmuş bir şekilde yatmaktadır. Ateş ve Şirin, mecburen mafya babasını ameliyat eder; fakat, işler birden terse döner.