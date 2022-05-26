Çav Bella rezilliğinin ardından bir skandal daha! İzmir'de camilerden Bülent Ersoy şarkısı yankılandı! "Büyük saygısızlık"

Torbalı ilçesinde bulunan Yunus Emre ve Ayrancılar Merkez camilerinin hoparlöründen müzik yayını yapıldığına ait olduğu iddia edilen görüntülerin sosyal medyada yayılması olay yarattı. Bülent Ersoy'un "Yüzünü göremem" adlı şarkısının hoparlörden dinletilmesi üzerine, görevliler hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, dün gece saat 22.00 sıralarında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii ve Ayrancılar Merkez Camii'nin ses sistemine girilerek müzik yayını yapıldığını, bunun üzerine görevlilerin duruma müdahale ederek ses sistemini kapattıkları söylendi. Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada yayılan bu görüntülere "Büyük saygısızlık" yorumu yapıldı.

İKİNCİ "ÇAV BELLA" VAKASI

İzmir'de geçtiğimiz yıllarda da camilerde 2 gün üst üste müzik yayını yapılmıştı. 20 Mayıs 2020 tarihinde İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerde kimliği belirsiz kişiler tarafından İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. 21 Mayıs günü ise Bornova ve Bayraklı ilçelerinde Selda Bağcan şarkıları çalınmıştı. Bunun üzerine İzmir İl Müftülüğü, yapılan bu saldırılara tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkezi ezan sistemden vazgeçilmesi tavsiyesine rağmen bazı il ve ilçelerde bu sistem sürüyor.