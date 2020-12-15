Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşı Pompeo ile yaptırım kararını görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.

PARTİLERDEN ORTAK BİLDİRİ

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin ortak bildiri yayımlayarak, ABD'yi "bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye" davet etti.

TBMM Başkanı Celal Adan, Genel Kurul'da 4 siyasi partinin ortak açıklama metnini okudu. ABD yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye karşı açıkladığı yaptırım kararının reddedildiği ifade edilen açıklamada, "Türkiye milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir." ifadesi yer aldı.