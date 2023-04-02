Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle sahurda buluştu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle sahurda buluştu, Bağlar Caddesi'ni gezdi, bazı kafelerde gençlerle oturup sohbet etti.

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Çavuşoğlu, Sakarya'da misafir edilen depremzedelerle sahurda buluştu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi

Hemşehri Dernekleri iftar programının ardından Arifiye ilçesindeki Muhammet Fatih Safitürk KYK Yurdu'nu ziyaret eden Çavuşoğlu, burada kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Çavuşoğlu, çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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ÇAVUŞOĞLU, KAFELERDE GENÇLERLE OTURUP SOHBET ETTİ

Çavuşoğlu, daha sonra Bağlar Caddesi'ni gezdi, bazı kafelerde gençlerle oturup sohbet etti.

"İLK OYUM AK PARTİ'YE, İLK OYUM ERDOĞAN'A" PROGRAMINA DA KATILDI

Bir otelde basına kapalı düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programına da katılan Çavuşoğlu, gençlerden gelen soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra gençlerle sahur yaptı.

KAYNAK: AA

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