Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a ilk tepkiler

Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya, Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin Başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. " ifadelerini kullandı.

Dünya Trump'ın aklına estikçe attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. ABD'nin başkanı epeydir İsrail'in sözcülüğüne soyunmaktadır. Golan Tepeleri hakkındaki son sözleri ateş topuna dönmüş olan bölgemizi daha da karıştırmaya neden olacak art niyetli bir yaklaşımdır. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 21 Mart 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepelerine yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir" ifadesini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Numan Kurtulmuş, 15 Eylül 1959 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde doğdu. Baba tarafından Gürcü asıllıdır. İsmini aldığı dedesi Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale, Erzurum, Batum, Azerbaycan ve Balkan cephelerinde binbaşı olarak görev yapmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi sırasında da yaralanarak gazi olmuştur.

Numan Kurutlmuş, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ve yüksek lisans eğitim aldı. 1988-1989 yılları arasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Temple Üniversitesi School of Business & Management’da lisansüstü çalışmalarda bulundu. Bunun yanında Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations’nda misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1992'de de İstanbul Üniversitesi'nden doktorasını derecesini aldı. 1994'te doçent, 2004'de de profesör unvanını aldı.

FAZİLET PARTİSİ

Siyaset yaşamına Necmettin Erbakan'ın yanında başlayan Kurtulmuş, Fazilet Partisi'nde (FP) İstanbul il başkanı ve genel idare kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından da Saadet Partisi'ne üye oldu.

SAADET PARTİSİ

Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi'nde (SP) İstanbul il başkanı ve genel başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Daha sonra SP'nin genel başkanı seçildi. 1 Ekim 2010 tarihinde de partiden istifa etti.

HALKIN SESİ PARTİSİ

Numan Kurtulmuş, 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi'ni (HAS Parti) kurduğunu açıkladı. 28 Kasım 2010'da da partinin genel başkanlığa seçildi.

BÜTÜNLEŞME SÜRECİ

12 Temmuz 2012 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'a AK Parti ile HAS Parti'nin birleşmesini teklif etti. Bunun üzerine HAS Parti üyeleri 19 Eylül 2012 günü gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede 'bütünleşme sebebiyle fesih' kararı alarak partiyi kapattı.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

HAS Parti'nin feshedilmesinin ardından AK Parti'ye katılan Numan Kurtulmuş, 4 Ekim 2012 tarihinde yapılan revizyonla ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. 10 Ağustos 2014'de cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın, 62. Hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ahmet Davutoğlu tarafından başbakan yardımcısı olarak vazifelendirildi. 2015 Türkiye genel seçimlerinde de Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

64. HÜKÜMET GÖREVLERİ

Hükümet Sözcülüğü, Kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi, 64.Hükümette Bağlı Kurum ve Kuruluşlar, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı T.A.Ş Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

ESERLERİ

Sanayi Ötesi Dönüşüm ve İnsan Kaynakları Yönetiminde Japonya Modeli, Stok Yönetiminin Data Base Yaklaşımıyla Entegre Edilmesi, Model İnsan Tipi Açısından Endüstri İlişkilerindeki Değişim

ÖZEL HAYATI

1988 yılında Sevgi Kurtulmuş ile evlenen Kurtulmuş'un Ayşe, İsmail ve Emir adlarında üç çocuğu olmuştur.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.

Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra asistanlık bursu kazanarak ABD'dekiLong Island Üniversitesi'ne geçti. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği Uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu kazanarak London School of Economics'te "Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı.

AK PARTİ DÖNEMİ

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden olan Çavuşoğlu 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde Antalya milletvekili seçildi. Partide Dış İlişkiler Koordinatör Başkan Vekili olarak görev aldı. 2010 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra yerine 2013 yılında Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu.

25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirilmiştir. 29 Ağustos 2014'te, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62. T.C. HükümetindeDışişleri Bakanı olmuştur. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekrar Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı olmuştur.

Çavuşoğlu halen Avrupa Birliği Bakanlığı görevini yürütmektedir.