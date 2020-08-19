Çavuşoğlu Venezuela'da: 4 anlaşma için imzalar atıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerdeki 70. yıl nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile biraraya geldi. 4 anlaşmaya imza atan ikilinin arasındaki samimiyet dikkatleri çekerken Çavuşoğlu, 'Türkiye sadece pandemi sürecinde değil her zaman Venezuela'nın ve halkının yanındadır.' dedi.

"VENEZUELA'NIN YANINDAYIZ"

Çavuşoğlu, Maduro'ya, pandemi saürecinden sonra kendisini Türkiye'ye beklediklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden sonra en kısa zamanda sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacak." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve iki ülke arasında faydalı anlaşmalara imza atıldığını vurguluyarak, "Türkiye, sadece pandemi zamanında değil her zaman Venezuela'nın ve Venezuela halkının yanındadır." dedi.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Bakan Çavuşoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, görüşmelerinin ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Macuto Ana Teresa de Jesus Ponce Anne ve Çocuk Hastanesinde yürütülen tadilata ilişkin video konferansla gerçekleştirilen teslim töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek ticaret, tarım, inşaat, sağlık, eğitim ve turizm gibi birçok alanda iki ülke arasında iş birliği yapıldığını belirterek bugüne kadar zaten iyi işler başarıldığını fakat artık daha iyisini yapmaları gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Çavuşoğlu, sağlık alanında yapılan çalışmalardan duyduğu gururu vurguladı ve Venezuela'nın sağlık sektörüne ilişkin Türk doktorlarla yol haritası hazırlandığını belirterek "Sağlık alanındaki bu faaliyetlerden ayrıca gurur duyuyoruz. Salgından sonra bu alandaki iş birliğimiz çok daha önem kazandı. Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda iki Türk doktor Venezuela'yı ziyaret etti ve Venezuelalı muhatapları ve meslektaşlarıyla birlikte ülkenin sağlık sektörüne ilişin bir yol haritası hazırladı" ifadelerini kullandı.

DÖRT ANLAŞMA İMZALANDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle girilen pandemi sürecine rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıla oranla yılın ilk yarısında 6 kat arttığını belirten Çavuşoğlu, dha iyisinin yapılması gerektiğini söyledi. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların kültür iş birliğine, kültür merkezlerine, arşivler arası iş birliğine ve Türk kürsüsü kurulmasına ilişkin olduğu öğrenilirken imza töreni sırasında da açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Venezuela'ya Covid-19'la mücadelesinde verdiğimiz destekten bahsettiniz. Bunun için Türkiye'ye teşekkür etmek zorunda değilsiniz. Dostlar sadece iyi günler için değil, zor günler için de gereklidir. Türkiye, Venezuela'nın ve Venezuela halkının iyi ve kötü gün dostudur." ifadelerini kullandı.