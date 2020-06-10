Çavuşoğlu'dan İsrail'e Filistin tepkisi: Sonuçları olacağını göstermeliyiz

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir.

İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz"

Ayrıntılar gelecek...