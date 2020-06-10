Çavuşoğlu'dan İsrail'e Filistin tepkisi: Sonuçları olacağını göstermeliyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planına ilişkin olarak,"İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir.
İşgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz"
Ayrıntılar gelecek...
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