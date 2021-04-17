Çay üreticilerinin zam beklentisi! Üreticiler yaş çay fiyatında yüzde 30 zam istiyor

2021 yılı yaş çay sezonunun açılmasına yaklaşık 1 ay kala çay müstahsilleri çay bahçelerindeki bakım ve budamalar için çaylıklara girerek bakımlarını tamamlamaya başladı. Şimdi ise gözler geçtiğimiz yıl 3 lira 27 kuruş olan yaş çay taban fiyatının Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği bu yıl ki fiyata çevrildi.

"YÜZDE 30'LUK BİR ZAM YAPILMASI GEREKİYOR"

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYUDAD) Başkanı Mustafa Mavi belirlenecek yaş çay taban fiyatının enflasyon zammının altına düşmemesi gerektiğini savundu. Mavi "Son 1 yıl içerisindeki gıda enflasyonu göz önüne alındığı zaman yüzde 30'luk bir zam yapılması gerekir. Bu zam verildiğinde 4 lira 45 kuruşa geliyor. Bu zam verildiği takdirde enflasyon ile mücadelemiz denkleşir" dedi.

Çaya verilen gübrenin ton fiyatının geçen yıla nazaran yüzde 50 zamlandığını bu nedenle yaş çay taban fiyatının da bu zamlara göre belirlenmesi gerektiğini dile getiren Mavi "Geçtiğimiz yıl gübre fiyatları sabit kalmıştı. Çay taban fiyatı da düşük kalmıştı. Bu yıl gübre fiyatlarında yaklaşık yüzde 50 bir zam oldu. Onun için yaş çay taban fiyatının da bu denli yükselmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı