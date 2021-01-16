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  3. Çaycı Hüseyin'in mahlaslı Alpaslan Özmol'un yeni stili sosyal medyada olay yarattı!

Çaycı Hüseyin'in mahlaslı Alpaslan Özmol'un yeni stili sosyal medyada olay yarattı!

Bir zamana damgasını vuran dizi Çocuklar Duymasın'da çaycı Hüseyin karakteri ile nam salan Alparslan Özmol'un yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada fotoğraf yayınlayan Özmol'un yeni tarzı olay oldu.

Çaycı Hüseyin'in mahlaslı Alpaslan Özmol'un yeni stili sosyal medyada olay yarattı!

Zamanının popüler dizisi Çocuklar Duymasın ile ününe ün katan Çaycı Hüseyin mahlaslı Alpaslan Özmol, yeni stiliyle adete başka bir hale büründü. Saçının rengini ve stilini değiştiren Özmol, sosyal medyadan son halini takipçileriyle paylaştı.

YENİ STİLİ İLE SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

İnternette hakkında çıkan yalan haberlerde her gün hayatını kaybettiği haberi yapılan Özmol'un yeni imajı, ise sosyal medyada epey ilgi gördü. Saçının tarzını değiştiren Özmol, aynı zamanda saç rengini de değiştirdi. Yeni tarzı ile poz veren oyuncu, sosyal medya hesabından son halini takipçileriyle paylaştı. Alpaslan Özmol'un paylaşımına hayranlarından birçok beğeni ve yorum geldi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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