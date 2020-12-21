Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle ilçe sakinleri konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Peki Çayırova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? | Kocaeli Çayırova elektrik ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Çayırova elektrik kesintisinde Sedaş'tan yayınlanan bilgiler var. Sedaş tarafından açıklanan bilgilere göre elektrik arızasının 3 saat sürmesi bekleniyor.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTİRİK NE ZAMAN GELECEK?

İlçe Belediyesi : Çayırova

Elektrik Kesintisi İçin Gösterilen Neden : A.g. şebeke yatırım çalışması

Meydana Gelen Kesintinin Açıklaması : O.g. şebeke yatırım çalışması

İlçe : Çayırova

Kesintinin Başlama Zamanı : 21-12-2020 Saati :14:00

Kesinti Bitiş : 21-12-2020 17:00 saatinde

Elektrik Verilemeyecek Bölgeler : , adem yavuz , 2206. sk 2301. sk. 2301/1. sk. 2302. sk. 2302/1. sk. 2303. sk. 2304. sk. 2304/1. sk. 2305. sk. 2305/1. sk. 2306. sk. 2306/1. sk. 2307. sk. 2308. sk. 2309. sk. 2310. sk. 2310/1. sk. 2311. sk. 2311/1. sk. 2311/2. sk. 2312. sk. 2312/1. sk. 2313/2. sk. 2314. sk. 2315. sk. 2316. sk. 2316/1. sk. 2316/2. sk. 2316/3. sk. 2316/4. sk. 2316/5. sk. 2317. sk. 2317/1. sk. 2318. sk. 2319. sk. 2320. sk. 2321. sk. 2322. sk. 2323. sk. 2325. sk. 2325/1. sk. 2326. sk. 2326/1. sk. 2327. sk. 2327/1. sk. 2327/2. sk. 2328. sk. 2329. sk. 2329/1. sk. 2341. sk. 2346. sk. 2347. sk. 2348. sk. 2348/1. sk. 2350. sk. 2351. sk. 2353. sk. 2354. sk. 2355. sk. 2355/1. sk. 2357. sk. adem yavuz cd. karacaoğlan cd. osman gazi̇ cd. uğur mumcu cd. yeni̇ bağdat cd. i̇sti̇klal cd. cumhuri̇yet mh. , 2205. sk. özgürlük mh. , 220. sk. 220/1. sk. 220/2. sk. 222. sk. 222/1. sk. 222/2. sk. 222/3. sk. 224. sk. 224/1. sk. 224/2. sk. 224/3. sk. 226. sk. 228. sk. 230. sk. 230/1. sk. 230/2. sk. 2302. sk. 2302/1. sk 232. sk. 236/1. sk. 238. sk. 238/4. sk. 240. sk. 240/1. sk. 240/3. sk. 242. sk. 242/1. sk. 242/2. sk. 242/3. sk. 246. sk. 248. sk. 248/1. sk. 248/2. sk. 250. sk. 250/1. sk. 253. sk. 253/2. sk. 255. sk. 255/1. sk. 255/2. sk. 255/3. sk. 268. sk. 270. sk. 276. sk. aşık veysel cd. ertuğrul gazi̇ cd. fati̇h cd. muammer aksoy cd. pi̇r sultan cd. uğur mumcu cd. yunus emre cd. i̇sti̇klal cd. i̇nönü mh. , 107/1. sk. 116. sk. 118. sk. 120. sk. 122. sk. 122/1. sk. 124. sk. 124/1. sk. 126. sk. 128. sk. 129. sk. 130. sk. 130/1. sk. 130/2. sk. 131. sk. 131/1. sk. 132. sk. 133. sk. 134. sk. 135. sk. 135/1. sk. 136. sk. 138. sk. 140. sk. 142. sk. 143. sk. 143/1. sk. 144. sk. 145. sk. 146. sk. 147. sk. 147/1. sk. 147/2. sk. 150. sk. 152. sk. 170. sk. 199. sk. 2321. sk muammer aksoy cd. pi̇r sultan cd.(dm 7113 gh 7027)

SEDAŞ HAKKINDA

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kuruluşu, Etibank'ın enerji grubunun oluşturulması sonrası, 1954 yıllarında yapımına başlanan Adapazarı Tesisleri ile aynı zamana rastlamaktadır.

Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile TEDAŞ'a bağlı ortaklık olarak kurulan 7 Genel Müdürlük'ten biri, merkezi Sakarya'da olmak üzere Sakarya ve Bolu illerinde hizmet verecek olan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. olmuştur.

Türkiye elektrik dağıtım sisteminde piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde dağıtım bölgeleri baz alınarak elektrik dağıtım müesseseleri yeniden yapılandırılırken; TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış, Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 1 Mart 2005 tarihinde birleştirilerek; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 nolu dağıtım bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde SEDAŞ'ın %100 oranındaki hissesi, özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmıştır. 1 Temmuz 2008 tarihinde açılan ihaleyi, 600 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Akkök-Akenerji-CEZ Konsorsiyumu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiştir. SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da düzenlenen devir teslim töreniyle Akkök-Akenerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu'nun yönetimine geçmiştir.

11 Şubat 2009 tarihinde AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından %100 hissesi satın alınmıştır. SEDAŞ % 100 hissesi AKCEZ'e ait bir kuruluştur.

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan toplam 19.320 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, 4 il, 45 ilçe, 50 belediye, 765 köy ve 1365 mahallede, 1.9 milyon tüketiciye ve 3.7 milyon nüfusa 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti veren bir kuruluştur

SEDAŞ 2013 yılından bu yana faaliyet ayrıştırması gereği sadece elektrik dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmekte olup, elektrik satışı ve tüketim bedeli faturası ile ödeme noktalarına ait faaliyetler görevli tedarik şirketi ve perakende elektrik satış şirketlerinin görev ve sorumluluk kapsamındadır. SEDAŞ'ın elektrik satış faaliyeti bulunmamaktadır.

SEDAŞ'ın faaliyet konusu, elektrik dağıtım hizmetleri için yatırım programı kapsamında, yeni dağıtım tesisleri yapmak ve kapasite artışı sağlamak, mevcut şebekede ek tesisler yapmak, işletme bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, bağlantı başvurularını değerlendirmek, elektrik tüketicileriyle bağlantı anlaşması yaparak hizmet vermek, tüketim sayaçlarından endeks okumak, aydınlatma çalışmalarını sürdürmek, elektrik dağıtımında sayaç değişim ve kalibrasyon işlemlerini yapmak, teknik ve teknik olmayan kayıplarla mücadele etmek, elektrik arızalarının, enerji kesinti süreleri ve sayılarının azaltılmasını, elektrik arzının sürekliliğini sağlamakla ilgili çalışmaları yürütmektir.​