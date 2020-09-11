Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Hakemin cezalandırılması lazım"

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'ın açıklamalarından satır başları

"Bir şey söylemeye gerek yok, Türkiye gördü. Bu hakemlerle bu lig biter mi? Federasyon başkanının olduğu yerde hakem bunu yapıyorsa, onların olmadığı yerde ne yapar, bunu bilemiyorum

"BU HAKEMİN HEMEN CEZALANDIRILMASI LAZIM"

Böyle hakem mi olur, bu hakemin bir daha sahalarda olmaması lazım ki bir başka hakem de görsün, yanlış yaptığımız zaman cezalandırılıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması lazım. Bu hakem değil, bunu sokakta bulup getirmişler.

Sezonun ilk maçı böyle oldu, TFF Başkanı bir yorum yapmadı ama yüzüne baktığında ne olduğunu anlıyorsun. Hiç saklanacak bir şey yok ki burada, en ufak bir şey yok"

Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Maçta önce zor bir deplasman olduğunu söyledim. Rize'de büyük takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. İyi bir takım kurmuş Rize, tebrik ediyorum. Önemli olan galibiyetle başlamaktı, bunu başardığımız için futbolcuları tebrik ediyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamalarından satır başları:

"ÖYLE GÖZÜKÜYOR Kİ LİG BU SENE ÇOK ZOR GEÇECEK"

"Rakip 1-0 öne geçti, gol atamadığınız zaman gol yiyorsunuz zaten, öyle güzel bir laf vardır. Öyle gözüküyor ki lig bu sene çok zor geçecek.

'TRANSFERLERİN HEPSİNİ İLK 11'DE DEĞERLENDİREMEDİK'

Kanatlardan rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarıda defansın arkasına atılan bir top var, sonra kornerden gelen bir top var. Rakibin 2-3 pozisyonu var, zaten birini de değerlendirdiler. Transferlerin hepsini ilk 11'de değerlendiremedik.

Sosa'nın 45 dakika oynama şansı yoktu, o yüzden 15 dakika kala oyuna aldık. Valencia iyiye gidiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlar gelişecek.

Penaltı pozisyonunda Enner kafa topuna çıktı, defans oyuncusu dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle. İlk yarıda bir penaltı daha vardı, elle temas, onu vermedi hakem. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum."