Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan'ı transfer etmesinin ardından iki kulüp bir anda karşı karşıya gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda anlaşma aşamasına gelen iki taraf, sonrasında yaşananlar nedeniyle birbirine karşı sert açıklamalarda bulunmuştu. Dün akşam da gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından sporseverler internette Çaykur Rizespor başkanı Tahir Kıran kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

ÇAYKUR RİZESPOR BAŞKANI TAHİR KIRAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi bilinmeyen Tahir Kıran aslen Rizelidir. İlkokul birinci ve ikinci sınıfı Şişli Terakki İlkokulunda okuyan Kıran daha sonra Şair Nedim İlköğretim Okulu'nda ilköğrenimini tamamladı. Ortakokul'u ise Tarhan Koleji'nde okudu. Kabataş Erkek Lisesi, Yıldız Koleji, Denizcilik Su Ürünleri Meslek Lisesi'yle birlikte öğrencilik hayatını noktalayan Kıran, 1984 yılından itibaren denizcilik işleriyle uğraşmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük deniz filolarından birine sahip olan Kıran Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Tahir Kıran,1999 - 2000 yıllarında Fenerbahçe Alt yapı Derneği'nde 2. Başkan olarak görev yaptı.

AZİZ YILDIRIM İLE DE TERS DÜŞMÜŞTÜ

2002 - 2003 yıllarında Fenerbahçe Alt Yapı İcra Komitesi Başkanlığı yapan Kıran sezon bitiminde görevini bitirip, 2006 Ocak ayında Federasyon Seçimlerinde Haluk Ulusoy'un listesine. 2008 yılında Futbol Federasyonu'nda Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Galatasaray yönetimi ile anlaşmayan ve sert açıklamalarda bulunan Tahir Kıran daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile ters düşerek kulüpten ihraç edilmişti.