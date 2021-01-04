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Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile 03.01.2021 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR GENÇLERBİRLİĞİ
Çaykur Rizespor Gençlerbirliği
1 1

Çaykur Rizespor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 13:30

Çaykur Rizespor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), İsmail Şencan(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Emre Kargın(avar)

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 23. Godfred Donsah, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 9. Kemal Rüzgar, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 5. Abdullah Durak, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Mılan Skoda,8.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Selim Ay 76.dk, Sarı Kart Tunay Torun 70.dk, Sarı Kart Montassar Omar Talbı 45+1.dk, Sarı Kart Fernando Andrade Dos Santos 41.dk, Sarı Kart Yassıne Merıah 38.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Köybaşı 82.dk, Fernando Andrade Dos Santos 82.dk, Godfred Donsah 76.dk

Oyuna Girenler

Alberk Koç 82.dk, Konrad Hubert Mıchalak 82.dk, Kemal Rüzgar 76.dk

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 16. Batuhan Uçan, 17. İlker Karakaş, 18. Hasanalp Birken, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

Soner Dikmen,65.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Murat Yıldırım 55.dk, Sarı Kart Arda Kızıldağ 62.dk, Sarı Kart Sefa Yılmaz 38.dk, Sarı Kart Zargo Toure 89.dk, Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Dikmen 90+4.dk, Dıego Angelo De Olıveıra 46.dk, Sefa Yılmaz 79.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 46.dk, Domınık Grzegorz Furman 46.dk

Oyuna Girenler

Mustafa Hüseyin Seyhan 90+4.dk, Rahmetullah Berişbek 46.dk, İlker Karakaş 79.dk, Mustafa Çeçenoğlu 46.dk, Murat Yıldırım 46.dk

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş15101431193112
2Alanyaspor1693427123015
3Galatasaray1593325103015
4Gaziantep FK1577128172811
5Hatayspor158342217275
6Fenerbahçe148242720267
7Trabzonspor16655182023-2
8Fatih Karagümrük155642419215
9Yeni Malatyaspor15555192020-1
10Çaykur Rizespor15555212320-2
11Göztepe154742118193
12Konyaspor155461916193
13Kasımpaşa15546182319-5
14Sivasspor15465151818-3
15Antalyaspor16466152418-9
16Başakşehir FK15447212716-6
17Gençlerbirliği15447152416-9
18MKE Ankaragücü15438192315-4
19Denizlispor15348162613-10
20BB Erzurumspor16349162913-13
21Kayserispor1524992110-12

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları

02.01.2021MKE Ankaragücü3-1Yeni Malatyaspor
02.01.2021Galatasaray0-0Antalyaspor
02.01.2021BB Erzurumspor1-1Gaziantep FK
02.01.2021Alanyaspor3-0Başakşehir FK
02.01.2021Hatayspor2-1Konyaspor
02.01.2021Sivasspor2-2Denizlispor
03.01.2021Çaykur Rizespor1-1Gençlerbirliği
03.01.2021Fatih Karagümrük1-2Trabzonspor
03.01.2021Kayserispor0-2Beşiktaş
04.01.2021KasımpaşaFenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü


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