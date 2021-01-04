Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 16. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 16. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile 03.01.2021 13:30'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maç sonucu: Çaykur Rizespor Gençlerbirliği 1 1 Çaykur Rizespor Gençlerbirliği Maçının Özeti İçin Tıklayın Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.01.2021 13:30

Çaykur Rizespor Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), İsmail Şencan(2. Yardımcı Hakem), Kutluhan Bilgiç(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Emre Kargın(avar)

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 4. Montassar Omar Talbı, 23. Godfred Donsah, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 9. Kemal Rüzgar, 15. Selim Ay, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 5. Abdullah Durak, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Goller

Mılan Skoda,8.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Selim Ay 76.dk, Sarı Kart Tunay Torun 70.dk, Sarı Kart Montassar Omar Talbı 45+1.dk, Sarı Kart Fernando Andrade Dos Santos 41.dk, Sarı Kart Yassıne Merıah 38.dk

Oyundan Çıkanlar

İsmail Köybaşı 82.dk, Fernando Andrade Dos Santos 82.dk, Godfred Donsah 76.dk

Oyuna Girenler

Alberk Koç 82.dk, Konrad Hubert Mıchalak 82.dk, Kemal Rüzgar 76.dk

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 16. Batuhan Uçan, 17. İlker Karakaş, 18. Hasanalp Birken, 19. Rahmetullah Berişbek, 22. Kadir Enes Kıra, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

Soner Dikmen,65.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Murat Yıldırım 55.dk, Sarı Kart Arda Kızıldağ 62.dk, Sarı Kart Sefa Yılmaz 38.dk, Sarı Kart Zargo Toure 89.dk, Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Soner Dikmen 90+4.dk, Dıego Angelo De Olıveıra 46.dk, Sefa Yılmaz 79.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 46.dk, Domınık Grzegorz Furman 46.dk

Oyuna Girenler

Mustafa Hüseyin Seyhan 90+4.dk, Rahmetullah Berişbek 46.dk, İlker Karakaş 79.dk, Mustafa Çeçenoğlu 46.dk, Murat Yıldırım 46.dk

Süper Lig 16. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 31 12 2 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 30 15 3 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 30 15 4 Gaziantep FK 15 7 7 1 28 17 28 11 5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 27 5 6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 26 7 7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 23 -2 8 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 21 5 9 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 20 -1 10 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 20 -2 11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 19 3 12 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 19 3 13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 19 -5 14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 18 -3 15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 18 -9 16 Başakşehir FK 15 4 4 7 21 27 16 -6 17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 16 -9 18 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 15 -4 19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 13 -10 20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 13 -13 21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 10 -12

Süper Lig 16. hafta Fikstür sonuçları