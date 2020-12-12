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Çaykur Rizespor, Göztepe | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Göztepe'nin karşılaşması sona erdi. 90 dakika boyunca yüreklerin ağızda olduğu heyecanlı anlara dair öenmli tüm detaylar haberimizde...

Çaykur Rizespor, Göztepe | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Göztepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Çaykur Rizespor, Göztepe maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Çaykur Rizespor, Göztepe maç sonucu:

ÇAYKUR RİZESPOR GÖZTEPE
Çaykur Rizespor Göztepe
3 2

Çaykur Rizespor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Çaykur Rizespor, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 16:00

Çaykur Rizespor Göztepe Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Yakup Özhan(avar)

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 5. Alpaslan Öztürk, 6. Kubilay Sönmez, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 10. Jose Marcıo Da Costa, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 3. Marko Mıhojevıc, 12. Guılherme Costa Marques, 27. Yılmaz Basravi, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 99. Stefano Napoleonı, 30. Yalçın Kayan, 22. Brown Aıde Ideye

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor117222062314
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe117222213239
4Beşiktaş106132017193
5Göztepe124621913186
6Kasımpaşa125341615181
7Hatayspor105321313180
8Fatih Karagümrük124532015175
9Konyaspor10433127155
10Gaziantep FK103611513152
11Başakşehir FK114341716151
12Çaykur Rizespor11434161815-2
13Trabzonspor12354131614-3
14Yeni Malatyaspor10343111313-2
15Antalyaspor11344121613-4
16Sivasspor1024491210-3
17Kayserispor1124561210-6
18BB Erzurumspor1123611209-9
19Gençlerbirliği102268178-9
20Denizlispor1113710216-11
21MKE Ankaragücü90277162-9

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları

11.12.2020Kasımpaşa3-2Denizlispor
12.12.2020MKE Ankaragücü Konyaspor
12.12.2020Kayserispor0-0Trabzonspor
12.12.2020Hatayspor3-1Fatih Karagümrük
12.12.2020Fenerbahçe Yeni Malatyaspor
12.12.2020Çaykur Rizespor3-2Göztepe
13.12.2020Alanyaspor Beşiktaş
13.12.2020Başakşehir FK Gaziantep FK
13.12.2020BB Erzurumspor Gençlerbirliği
14.12.2020Sivasspor Antalyaspor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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