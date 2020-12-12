Çaykur Rizespor, Göztepe | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Göztepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 12. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Çaykur Rizespor, Göztepe maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Çaykur Rizespor, Göztepe maç sonucu: Çaykur Rizespor Göztepe 3 2 Çaykur Rizespor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın Çaykur Rizespor, Göztepe maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Çaykur Didi - Rize

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.12.2020 16:00

Çaykur Rizespor Göztepe Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Yakup Özhan(avar)

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Göztepe İlk 11

70. İrfan Can Eğribayat, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 5. Alpaslan Öztürk, 6. Kubilay Sönmez, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 10. Jose Marcıo Da Costa, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli

Yedekler

16. Balazs Attıla Megyerı, 3. Marko Mıhojevıc, 12. Guılherme Costa Marques, 27. Yılmaz Basravi, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 99. Stefano Napoleonı, 30. Yalçın Kayan, 22. Brown Aıde Ideye

Teknik Sorumlu

Ersan Parlatan

Süper Lig 12. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 11 7 2 2 20 6 23 14 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 23 9 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Göztepe 12 4 6 2 19 13 18 6 6 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 18 1 7 Hatayspor 10 5 3 2 13 13 18 0 8 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 17 5 9 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 10 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 11 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 12 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 15 -2 13 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 14 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 15 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4 16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 10 -3 17 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 10 -6 18 BB Erzurumspor 11 2 3 6 11 20 9 -9 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 6 -11 21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 2 -9

Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları