Çaykur Rizespor, Göztepe | Maç özeti ve Sonucu
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Göztepe'nin karşılaşması sona erdi. 90 dakika boyunca yüreklerin ağızda olduğu heyecanlı anlara dair öenmli tüm detaylar haberimizde...
2020-2021 Süper Lig 12. hafta maçında Çaykur Rizespor, Göztepe ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Çaykur Rizespor ve Göztepe taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 12. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe ile 12.12.2020 16:00'da karşılaştı. Çaykur Didi - Rize stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Çaykur Rizespor, Göztepe maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Çaykur Rizespor, Göztepe maç sonucu:
|Çaykur Rizespor
|Göztepe
|3
|2
Çaykur Rizespor Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın
Çaykur Rizespor, Göztepe maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Çaykur Didi - Rize
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.12.2020 16:00
Çaykur Rizespor Göztepe Maçının Hakemleri
Özgür Yankaya(hakem), Süleyman Özay(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Yasin Kol(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Yakup Özhan(avar)
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 10. Fernando Henrıque Boldrın, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 66. Doğan Erdoğan, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
1. Tarık Çetin, 6. Yasin Pehlivan, 9. Kemal Rüzgar, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 19. Dusan Jovancıc, 26. Onur Bulut, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Göztepe İlk 11
70. İrfan Can Eğribayat, 4. Chrıstıan Chagas Tarouco, 5. Alpaslan Öztürk, 6. Kubilay Sönmez, 7. Halil Akbunar, 8. Soner Aydoğdu, 9. Pape Cherıf Ndıaye, 11. Zlatko Trıpıc, 10. Jose Marcıo Da Costa, 41. Berkan Emir, 77. Murat Paluli
Yedekler
16. Balazs Attıla Megyerı, 3. Marko Mıhojevıc, 12. Guılherme Costa Marques, 27. Yılmaz Basravi, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 66. Burak Süleyman, 68. Dzenan Burekovıc, 99. Stefano Napoleonı, 30. Yalçın Kayan, 22. Brown Aıde Ideye
Teknik Sorumlu
Ersan Parlatan
Süper Lig 12. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|11
|7
|2
|2
|20
|6
|23
|14
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|23
|9
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|18
|6
|6
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|18
|1
|7
|Hatayspor
|10
|5
|3
|2
|13
|13
|18
|0
|8
|Fatih Karagümrük
|12
|4
|5
|3
|20
|15
|17
|5
|9
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|10
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|11
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|12
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|15
|-2
|13
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|14
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|15
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|13
|-4
|16
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|10
|-3
|17
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|10
|-6
|18
|BB Erzurumspor
|11
|2
|3
|6
|11
|20
|9
|-9
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|6
|-11
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|2
|-9
Süper Lig 12. hafta Fikstür sonuçları
|11.12.2020
|Kasımpaşa
|3-2
|Denizlispor
|12.12.2020
|MKE Ankaragücü
|Konyaspor
|12.12.2020
|Kayserispor
|0-0
|Trabzonspor
|12.12.2020
|Hatayspor
|3-1
|Fatih Karagümrük
|12.12.2020
|Fenerbahçe
|Yeni Malatyaspor
|12.12.2020
|Çaykur Rizespor
|3-2
|Göztepe
|13.12.2020
|Alanyaspor
|Beşiktaş
|13.12.2020
|Başakşehir FK
|Gaziantep FK
|13.12.2020
|BB Erzurumspor
|Gençlerbirliği
|14.12.2020
|Sivasspor
|Antalyaspor