Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları ile futbol heyecanı sürecek. Bu kapsamda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa takımları kozlarını paylaşacak. İki takımın da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı canlı izle | Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki başlıklarını aratıyor. İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE |

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 23 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bu maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Ömer Tevfik Özkoç yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı canlı izle

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN LİNKİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN LİNKİ

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Phiri, Deniz, Bolasie, Boldrin, Pohjanpalo.

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Trecka, Ben Ouannes, Tarkan, Sadiku, Travnik, Umut Bozok, Jörgensen.