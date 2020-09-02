Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 15. sırada sonlandıran Çaykur Rizespor, yeni sezonda bu kötü gidişatı tekrar yaşamak istemiyor. Transferlerini ve hazırlıklarını buna gören yapan Karadeniz ekibinde, sezon öncesi hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Yeni sezona yeni formalarıyla girecek olan Çaykur Rizespor, 2020-2021 sezonu formalarını da satışa sundu. Yeni tanıtılan formalar, taraftarlar tarafından oldukça büyük ilgi gördü. Formalarını videolu bir paylaşımla duyuran Çaykur Rize, kısa sürede büyük beğeni sayısına ulaştı.

Ne hırçın dalgalar, ne de azgın fırtınalar yolumuzdan döndürdü bizi! Bir olduk, haykırdık; yankılandı tribünler...



Elini kalbine koy ve hisset: #YeşilMaviSevda'n seninle!



⏳? Yeni sezon formalarımız ön siparişle https://t.co/k3GcwOHwdm ve çok yakında Atmaca Spor Mağazalarında! pic.twitter.com/umNEb3UqYg — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 2, 2020

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN 2020-2021 FORMALARI VE FİYATLARI

Formaların tanıtımının ardından en çok merak edilen soru ise yeni formaların fiyatlarıydı. Ön siparişe çıkarılan 4 adet forma, Atmaca Spor Mağazalarında satışına başladı.

Her biri farklı fiyatlarda olan formaların, fiyatları şöyle:

ATMACA DESENLİ LACİVERT FORMA

169.00 TL

MODERN KEŞAN DESENLİ BEYAZ FORMA

179.00 TL

ÇAY DESENLİ MAVİ FORMA

169.00 TL

EFSANE ÇUBUKLU FORMA

149.00 TL

Formalar Atmaca Spor Mağazalarının internet sitesinden ulaşabilirsiniz.