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Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını satışa sundu!

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam ederken, 2020-2021 sezonu formalarını da tanıttı. Peki, Çaykur Rizespor'un 2020-2021 sezonu formaları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını satışa sundu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 15. sırada sonlandıran Çaykur Rizespor, yeni sezonda bu kötü gidişatı tekrar yaşamak istemiyor. Transferlerini ve hazırlıklarını buna gören yapan Karadeniz ekibinde, sezon öncesi hazırlıklar tam gaz devam ediyor. 

Yeni sezona yeni formalarıyla girecek olan Çaykur Rizespor, 2020-2021 sezonu formalarını da satışa sundu. Yeni tanıtılan formalar, taraftarlar tarafından oldukça büyük ilgi gördü. Formalarını videolu bir paylaşımla duyuran Çaykur Rize, kısa sürede büyük beğeni sayısına ulaştı.

 

 

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR'UN 2020-2021 FORMALARI VE FİYATLARI

Formaların tanıtımının ardından en çok merak edilen soru ise yeni formaların fiyatlarıydı. Ön siparişe çıkarılan 4 adet forma, Atmaca Spor Mağazalarında satışına başladı.

Her biri farklı fiyatlarda olan formaların, fiyatları şöyle:

ATMACA DESENLİ LACİVERT FORMA
169.00 TL

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MODERN KEŞAN DESENLİ BEYAZ FORMA
179.00 TL

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ÇAY DESENLİ MAVİ FORMA
169.00 TL

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EFSANE ÇUBUKLU FORMA
149.00 TL

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Formalar Atmaca Spor Mağazalarının internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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