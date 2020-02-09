Hava muhalefeti engel oldu! Çaykur Rizespor İzmir'e gidemedi
Çaykur Rizespor Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecekti. Çaykur Rizespor, olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e gidemedi. Maçın oynanıp oynanmayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecekti. Çaykur Rizespor, olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e gidemedi.
GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI OYNANACAK MI?
Çaykur Rizespor, Trabzon'a geçip buradan hava yoluyla İzmir'e gitmek için yola çıkacaktı fakat bölgede yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'dan yapılacak uçuşlar iptal edildi.
Rizespor kafilesi İzmir'e gidemedi. Karadeniz ekibinin yöneticileri TFF ile temasa geçerek maçın ileri bir tarihe ertelenmesini talep ettiler. Görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
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