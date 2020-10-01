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Çaykur Rizespor'un yeni transferi Godfred Donsah kimdir? Kaç yaşında?

Çaykur Rizespor, yeni sezon için kadro takviyelerini sürdürüyor. Son olarak İtalya'nın Bologna takımından Godfred Donsah ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağlandı. Godfred Donsah hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Godfred Donsah kimdir? Kaç yaşında?

Çaykur Rizespor, İtalya'nın Bologna takımından Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı. Oyuncuyla 1 yıllık kiralık olarak anlaşıldı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi. Peki, Çaykur Rizespor'un yeni transferi Godfred Donsah kimdir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

GODFRED DONSAH KİMDİR? 

7 Haziran 1996 yılında Gana'da dünyaya gelen Donsah, 24 yaşında. Orta sahanın merkezinde ve ön libero mevkilerinde görev alan 24 yaşındaki oyuncu, 1.75 boyunda ve sağ ayaklı. Güncel piyasa değeri 2.40 mil. € olan Donsah, futbol kariyerine 2012 yılında başladı. 

Son olarak Belçika ekibi Cercle Brugge'da kiralık olarak forma giyen Donsah, kariyeri boyunca 139 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda, 11 gol 7 asist yaptı. 
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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