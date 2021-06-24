Cedi Osman'ın ailesiyle tanışmıştı! Ebru Şahin'den bomba evlilik açıklaması!
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti geçtiğimiz gün araç içerisinde objektiflere takıldı. Güzel oyuncu evlenecekleri yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.
Aşkları geçtiğimiz yılın temmuz ayında ortaya çıkan Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti, önceki gün Etiler trafiğinde kameralara yansıdı. Ebru Şahin muhabirlerin yönelttiği evlilik sorularını yanıtladı.
AİLEYE GİRDİ
Geçtiğimiz haftalarda Maldivler'de tatil yapan çift ardından Çeşme'ye geçerek tatillerini sürdürdü. Bir süredir, Cedi Osman'ın annesi Binela Osman ile Instagram’da takipleşen Şahin, aileyle de tanıştı.
Güzel oyuncu, sevgilisinin hem annesi, hem de babası Sermet Osman ile tanışınca ortalıkta evlilik dedikoduları konuşulmaya başlandı.
"EVLİLİK YOK"
Evlilik sorularının ardından utangaçlığını gizleyemeyen Ebru Şahin, "İlişkimiz güzel gidiyor. Cedi'nin ailesiyle tanıştım. Ancak gündemimizde evlilik yok" açıklamasında bulundu.