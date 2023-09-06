Çekimlerde Deveden Düşerek Ölen Yeşilçam Filmlerinin Efsane Oyuncusu Akil Öztuna'nın Kızı Meğer…

Tosun Paşa filmini hepiniz biliyorsunuzdur. Peki, filmin çekimlerinde deveden düşerek ölen Akil Öztuna’yı hatırladınız mı? Şener Şen, Müjde Ar, Kemal Sunal gibi efsane oyuncu kadrosu ile karşımıza çıkan filmin başında kendisini gösteren Akil Öztuna, filmin Kemerburgaz taraflarındaki çekimleri esnasında vefat etmişti. İç kanama nedeniyle ölen Öztuna’nın kızı meğer kendisinden de ünlü imiş. İşte haberin ayrıntıları…

Akil Öztuna’nın Kızını Gelin Birlikte Tanıyalım

Akil Öztuna vefat ettiğinde hem Tosun Paşa hem de Hababam Sınıfı filmlerinin çekimlerini birlikte götürüyordu. Peki, Öztuna’nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor musunuz? İşte Akil Öztuna’nın kızı Aytaç Öztuna

Aytaç Öztuna Kimdir

Aytaç Öztuna, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda gösterime giren Maksim Gorki'nin Ayaktakımı Arasında isimli oyunu ile tiyatroya başladı. Aynı zamanda diğer yandan dans eğitimleri de aldı. Aytaç Öztuna, Genar Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Sadri Alışık tiyatrosu gibi pek çok yerde gösterilen oyunlarda yer aldı. Aynı zamanda dizi ve sinema filmlerinde de kendisini gösterdi.