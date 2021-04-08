Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ BÜLENT AYDOĞDU KİMDİR?

Bülent Aydoğdu, 1977 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlköğretimimi Samsun’da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitede Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1998 yılında Kanal D televizyonunda TV muhabiri olarak iş hayatına başladım. Muhabir ve dditör olarak görev aldı. Son olarak kendisinin kurduğu TV kanalı Bizim EV TV de yöneticilik yapıyordu. Bahçeşehir Üniversitesinde kentsel dönüşüm konusunda eğitimi de alan Aytoğdu, farklı gazete ve dergilerde yazılar yazmaktaydı. İngilizce bilen Aydoğdu, evli ve üç çocuk babasıydı. Öte yandan Çekmeköy Belediyesinde AK Parti'den Meclis Üyesiydi.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ BÜLENT AYDOĞDU KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? NERELİ?

Çekmeköy Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu, 44 yaşında koronavirüs salgını nedeniyle tedavi altına alınmıştı, durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavi edilen Aydoğdu salgına yenilerek hayatını kaybetti.