Çekmeköy ilçe başkan adayı Akın İlhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapar?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamada, Çekmeköy'de Akın İlhan'ın ilçe başkan adayı olarak belirlendiğini duyurdu. Şenocak, partinin 7. Olağan kongresinde ilçe başkanlığına aday olacak kişileri kamuoyuyla paylaşmasının ardından Çekmeköy Akın İlhan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Çekmeköy ilçe başkan aday Akın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapar? İşte Akın İlhan'ın biyografisi...

AKIN İLHAN KİMDİR?KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1976 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Akıl İlhan, ilk ve orta tahsilini Ordu Aybastı’da, lise tahsilini de Ordu Lisesi’nde tamamladı. İlhan, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Halen Üsküdar’da avukatlık yapmaktadır. Profesyonel kariyerinin yanında; Sivil Dayanışma Platformu, Ordulu Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği, Hukukun Üstünlüğü Platformu, Hukukçular Derneği, Tüm Hukukçular Derneği, Çekmeköy Sosyal Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Aybastı Fatihliler Derneği’nde ve birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli kademelerle görevler üstlendi.

İstanbul Barosu seçimlerinde, hukukun üstünlüğü platformunun bir dönem yönetim kurulu, bir dönem de disiplin kurulu üyeliği adaylığında bulundu.



Siyasi hayatına 2011 yılında Ak Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nda başladı ve sırasıyla; seçim işleri birim başkanı, dış ilişkiler birim başkanı, insan hakları birim başkanı, 07 Haziran 2015 genel seçimlerde SKM başkanı, 01 Kasım 2015 genel seçimlerde SKM başkanı ve 16 Nisan 2017 referandumunda SKM başkanı, Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu Üyesi, Çekmeköy İlçe İnsan Hakları Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

AKIN İLHAN EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Av. Akın İlhan, evli ve 1 çocuk babasıdır. İlhan 6 Mayıs 2018’de yapılan İstanbul İl Kongresinde, il yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.