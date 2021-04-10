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  3. Çekmeyi unuttuğu el freni sonu oldu! Durdurmak istediği traktörün altında kaldı

Çekmeyi unuttuğu el freni sonu oldu! Durdurmak istediği traktörün altında kaldı

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde feci bir kaza yaşandı. El frenini çekmeyi unutan kişi hareket eden traktörü durdurmaya kalktı. Traktöre binmeye çalışırken altında kalan Hüseyin Şahan hayatını kaybetti.

Çekmeyi unuttuğu el freni sonu oldu! Durdurmak istediği traktörün altında kaldı

Muğla'nın Seydikemer İlçesinde traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; Bayır Mahallesinde Hüseyin Şahan (60) kullandığı 48 HJ 691 plakalı traktöründen el frenini çekmeden indi. Şahan, hareket ettiğini gördüğü traktörü durdurmak için binmeye çalışırken, bu sırada devrilen traktörün altında kaldı.

DURDURMAK İSTERKEN ALTINDA KALDI

Hareket eden traktörü durdurmak isteyen adam bir anda devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kuruma gönderildi. Hüseyin Şahan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmayı Seydikemer İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler yürütüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çekmeyi unuttuğu el freni sonu oldu! Durdurmak istediği traktörün altında kaldı

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