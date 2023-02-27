Celestin Lilango Nzanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Celestin Lilango Nzanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Celestin Lilango Nzanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Celestin Lilango Nzanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Celestin Lilango Nzanga 1 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Celestin Lilango Nzanga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wiltz 71 futbol takımında oynamaktadır. FC Wiltz 71 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Celestin Lilango Nzanga'nin FC Wiltz 71 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Celestin Lilango Nzanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Celestin Lilango Nzanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Celestin Lilango Nzanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Celestin Lilango Nzanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rupel Boom

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Kasım 2019 yılında Solières

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında Marisca Mersch

1 Temmuz 2022 yılında FC Wiltz 71

Celestin Lilango Nzanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Celestin Lilango Nzanga şuan FC Wiltz 71 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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