Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Bu iş ilanı sigarayı, alkolü bıraktırır! Kriter ve maaşı duyan takipçiler heyecanlandı!

Son zamanlar Seçil Gür ile ilişki yaşadığı iddia edilen başarılı oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bir ilan paylaşarak yardımcı aradığını duyurdu. Oyuncu, haftanın 6 günü 12 saat çalışacak olan yardımcısına 5.500 TL maaş verecek.

ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol oynayan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından bir iş ilanı verdi. Nalçakan, işlerinde kendisine yardımcı olması için aradığı kişi de kriterleri peş peşe sıraladı.

"AYLIK ÜCRET 5.500 TL"

Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı iş ilanında "Haftada 6 gün, günde 12 saat çalışacak sigara ve içki içmeyen, Beşiktaş'ta oturan, Beşiktaşlı ve ehliyetli 35 yaş üstü yardımcı arıyorum. Aylık ücret 5.500 TL" yazarak bir de iletişim bilgisi bıraktı.

Oyuncunun kriterleri ve vereceği ücret ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.