Çeltikçi kuşunun yarım kalan göç hikayesi! İlk kez görenler şaşkınlık yaşadı

Trabzon Maçka ilçesinde ağaçlara takılı halde ölü olarak bulunan göçmen kuşlardan Çeltikçi kuşunu ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşımlara konu olan Çeltikçi Kuşu’nun göçü yarım kaldı. Maçka ilçesinde ağaçlara takılı halde bulunan ölü Çeltikçi kuşunun ölüm nedeni ile ilgili bir bulguya rastlanılmazken, kuşun göç yorgunluğu, zehirlenme, çarpma veya silahla vurulma nedeniyle ölmüş olabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Çeltikçi kuşunun il genelinde, genellikle göç zamanlarında, küçük gruplar halinde, sahil kesimlerinde, sulak alanlarda, akarsu boylarında ve yaylalarda gözlenen bir tür olduğunu söyledi.

"TÜRÜ TEHDİT ALTINDA"

Başkaya “Genel olarak türü tehdit eden başlıca tehditler; sulak habitatların değişik yollarla tahrip edilmesi, sulak alanların kurutulması, imara açılması, aşırı yeraltı suyu kullanımı, artan tuzluluk, kirlilik, zirai ilaçlar, istilacı ve yabancı bitkilerdir. Kuş gribine karşı duyarlı olduğu için, ileride sıkıntı yaşayabilecek türler arasında sıralanmıştır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı