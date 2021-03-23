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Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

40 yaşınmdaki ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz'in vefat etmesiyle kim olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? sorularıyla aratılan bu konuyu haberimizde derledik.

Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? başlıkları internette sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu haberimizde ilgililer için söz konusu başlıkların cevabına yer verdik.

CELAL FİLİZ KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz müzisyen ve söz yazarıdır. 

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Celal Filiz 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Filiz'in cenazesi yarın Edirne'nin merkeze bağlı Emekçi Köyünde toprağa verilecek.

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