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Cem Adrian'ın kucağına oturan Didem Soydan'dan bomba Burak Deniz açıklaması! İlişkileri bu yüzden mi bitti?

Paylaşımlarıyla magazin gündemine sık sık konu olan ve geçtiğimiz günlerde Cem Adrian'la verdiği pozu çok tartışılan Didem Soydan'dan

Cem Adrian'ın kucağına oturan Didem Soydan'dan bomba Burak Deniz açıklaması! İlişkileri bu yüzden mi bitti?

37 yaşındaki manken Didem Soydan parti çıkışında basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Oyuncu Burak Deniz'le biten ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"GERİ KAFALI DEĞİLİZ"

Uçankuş'ta yer alan habere göre Soydan, "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" dedi. 

Cem Adrian'ın kucağına oturan Didem Soydan'dan bomba Burak Deniz açıklaması! İlişkileri bu yüzden mi bitti?

"KİMSE AŞKIMIZI SORGULAMASIN"

Öte yandan ünlü şarkıcı Cem Adrian, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Didem Soydan ile samimi bir pozunu paylaştı.

Cem Adrian'ın kucağına oturan Didem Soydan'dan bomba Burak Deniz açıklaması! İlişkileri bu yüzden mi bitti?

Adrian, 100 binden fazla beğeni alan gönderisine, "Kimse aşkımızı sorgulamasın" notunu düştü. Ünlü manken, Adrian'ın paylaşımına "Yine mi güzeliz" yorumunu yazdı.

Cem Adrian'ın kucağına oturan Didem Soydan'dan bomba Burak Deniz açıklaması! İlişkileri bu yüzden mi bitti?

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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