Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Aşkın Tarifi' adlı dizide rol alacak olan Cem Davran'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? İşte Davran hakkında mera edilen ayrıntılar...

CEM DAVRAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cem Davran 3 Mart 1964'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunudur. Babası Mehmet Davran da uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapmıştır.

1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. 1977 yılında sınavla, İstanbul Şehir Tiyatrosu'na çocuk oyuncu olarak girdi. 1980 yılında onaltı yaşında henüz reşit olmamasına rağmen, özel yetenek maddesinden profesyonel oyuncu kadrosuna alındı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda üç yıl yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı yaptı.

Dört yıl Dormen Tiyatrosu’nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul’da özel izinle konuk oyuncu olarak çalıştı. Şehir tiyatrosunda Gölgenin Canı isimli çocuk oyununu sahneye koydu. Çeşitli okullarda tiyatro dersleri verdi ve oyun sahneye koydu. Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurdu ve yönetti.

Şehir Tiyatrolarında oynadığı Gazeteciden Dost adlı oyundaki rolüyle 1996’da, Tiyatro İstanbul’da oynadığı Yeni Baştan oyunundaki rolüyle 1997’de Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Cem Davran, bugüne kadar elliye yakın oyunda rol almış, tiyatronun yanında televizyon ve sinema çalışmaları da yapmıştır.

EVLİ Mİ?

57 yaşındaki Cem Davran, 1990 yılında Hilal Davran ile dünyaevine girdi.Çiftin bu evlilikten Hürcan ve Ali isminde iki oğlu bulunmaktadır.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Kardeş Çocukları Adnan Harmancı (2019)

8. Gün Aziz Uğur Boztepe (2018)

Yedikule Hayat Yokuşu (2014)

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Bizim Okul (2013)

İzmir Çetesi Ahmet İptenalır (2011)

Çete (2010)

Fesupanallah (2007)

Deli Dolu Oğuz (2006)

İlk Göz Ağrısı Aşkın (2005)

Çocuğun Var Derdin Var Ömer Gencer 2004

Yuvam Yıkılmasın Demir 2003

Patron Kim (dizi, 2003) Cem 2003

Bana Abi De Selo 2002

Aşk Meydan Savaşı Rıza 2002

Şaşı Felek Çıkmazı Hasan 2000

Vay Anam Vay kendisi-(konuk) 2001

Ruhsar Mazhar 2001

Tatlı Betüş (dizi) 1993

FİLMLER:

2020 Karakomik Filmler 2: Emanet

2020 Karakomik Filmler 2: Deli

2019 Karakomik Filmler

2011 Bir Ses Böler Geceyi Süha Kaygusuz

2011 Melekler ve Kumarbazlar [2]

2007 Avrupalı Avrupalı

2000 Balalayka Hasan

2000 Ruhsar Mazhar

1999 Kahpe Bizans Yetiş Bey, Gavur Bey (Markus Antonyus), Gezer Bey

1993 Tersine Dünya

1991 Varyemez Oktay

1991 Kurt Kanunu

1986 Asılacak Kadın Yalçın'ın Çocukluk Arkadaşı

1979 Yusuf ile Kenan Yusuf

1978 Taşı Toprağı Altın Şehir