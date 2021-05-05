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Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

90'lı yılların sonuna damga vuran Ruhsar isimli diziyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Cem Davran, yeni projesiyle merak konusu haline geldi. Peki Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? Detaylar haberimizde...

Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Aşkın Tarifi' adlı dizide rol alacak olan Cem Davran'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı? İşte Davran hakkında mera edilen ayrıntılar...

CEM DAVRAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cem Davran 3 Mart 1964'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunudur. Babası Mehmet Davran da uzun yıllar Şehir Tiyatroları Aksesuar Şefliği yapmıştır.

1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. 1977 yılında sınavla, İstanbul Şehir Tiyatrosu'na çocuk oyuncu olarak girdi. 1980 yılında onaltı yaşında henüz reşit olmamasına rağmen, özel yetenek maddesinden profesyonel oyuncu kadrosuna alındı. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda üç yıl yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı yaptı.

Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

Dört yıl Dormen Tiyatrosu’nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul’da özel izinle konuk oyuncu olarak çalıştı. Şehir tiyatrosunda Gölgenin Canı isimli çocuk oyununu sahneye koydu. Çeşitli okullarda tiyatro dersleri verdi ve oyun sahneye koydu. Yıldız Üniversitesi Oyuncularını kurdu ve yönetti.

Şehir Tiyatrolarında oynadığı Gazeteciden Dost adlı oyundaki rolüyle 1996’da, Tiyatro İstanbul’da oynadığı Yeni Baştan oyunundaki rolüyle 1997’de Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Cem Davran, bugüne kadar elliye yakın oyunda rol almış, tiyatronun yanında televizyon ve sinema çalışmaları da yapmıştır.

Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

EVLİ Mİ?

57 yaşındaki Cem Davran, 1990 yılında Hilal Davran ile dünyaevine girdi.Çiftin bu evlilikten Hürcan ve Ali isminde iki oğlu bulunmaktadır.

Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Kardeş Çocukları Adnan Harmancı (2019)
8. Gün Aziz Uğur Boztepe (2018)
Yedikule Hayat Yokuşu (2014)
Babam Sınıfta Kaldı (2013)
Bizim Okul (2013)
İzmir Çetesi Ahmet İptenalır (2011)
Çete (2010)
Fesupanallah (2007)
Deli Dolu    Oğuz (2006)
İlk Göz Ağrısı Aşkın    (2005)
Çocuğun Var Derdin Var    Ömer Gencer    2004
Yuvam Yıkılmasın    Demir    2003
Patron Kim (dizi, 2003)    Cem    2003
Bana Abi De    Selo    2002
Aşk Meydan Savaşı    Rıza    2002
Şaşı Felek Çıkmazı    Hasan    2000
Vay Anam Vay    kendisi-(konuk)    2001
Ruhsar    Mazhar    2001
Tatlı Betüş (dizi)    1993

Cem Davran kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?

FİLMLER:

2020    Karakomik Filmler 2: Emanet        
2020    Karakomik Filmler 2: Deli        
2019    Karakomik Filmler    
2011    Bir Ses Böler Geceyi    Süha Kaygusuz    
2011    Melekler ve Kumarbazlar [2]
2007    Avrupalı    Avrupalı    
2000    Balalayka    Hasan    
2000    Ruhsar    Mazhar
1999    Kahpe Bizans    Yetiş Bey, Gavur Bey (Markus Antonyus), Gezer Bey    
1993    Tersine Dünya        
1991    Varyemez    Oktay    
1991    Kurt Kanunu        
1986    Asılacak Kadın    Yalçın'ın Çocukluk Arkadaşı    
1979    Yusuf ile Kenan    Yusuf    
1978    Taşı Toprağı Altın Şehir

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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