Cem Dizdar'ın eşi Selin Barlas kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Eşi Cem Dizdar'dan şiddet gördüğünü sosyal medya hesaplarından paylaşan Selin Barlas, internetin gündemine girdi. Bunun üzerine Selin Barlas ismi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de bu konuya haberimizde yer verdik. Peki, Selin Barlas kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

SELİN BARLAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Selin Barlas İstanbul Maslak Ayazağa Işık Lisesi’ni bitirmiş ardından Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Çok iyi derecede İngilizce diline hakim olan Selin Barlas tam 7 dil bilmektedir.

Haber Türk ekranlarında Erhan Afyoncu ve Murat Bardakçı ile beraber sunduğu Tarihin Arka Odası isimli program ile gündeme gelmiştir.

Babası İş Adamı, amcası ise usta gazeteci Mehmet Barlas’tır. Dedesi ise Heidelberg Üniversitesinde Doktora yapmış eski bakan ve gazeteci Sait Barlas’tır. Baba tarafından aslen Gaziantep’lidir.

Annesi İtalyan ve bir tarafı İsveç asıllı Nancy Milano Barlas’tır. New York’un tanınmış ailelerinden olan annesi Selim Barlas ile Amerika’da tanışmış ve Türkiye’de evlenmişlerdir. Evli olan bir kız kardeşi vardır. Bir röportajında tek yaşadığını belirtmiştir.