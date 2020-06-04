Cem Yılmaz evini gözetleyen Gazetecilere dava açtı!

Cem Yılmaz kendinden yaşça küçük olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkın ardından ilgi odağı olmuştu. Sürekli olarak magazincilerin göz hapsinde olan ünlü çift bu defa çıkan fotoğraflarının ardından sessiz kalmadı.

GAYRETİNİZ ÖDÜLLENDİRİLMELİ!

Twitter hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Cem Yılmaz hesabın sahibini mahkemeye vereceğini açıkladı.

Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya ile evinin bahçesindeki havuzda çıkan fotoğraflarının ardından bu fotoğrafları çeken magazinciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Yılmaz havuzu gözetlemeye çalışan magazinciler tarafından taciz edildiğini ifade etti.

AYNI HAVUZDA DEFNE SAMYELİ İLE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Cem Yılmaz'ın daha öncede eski sevgilisi Defne Samyeli ile havuzda gizlice fotoğrafları çekilmişti.